Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:07, 3 июля 2024Мир

Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

Президент Финляндии: Си Цзиньпин закончит СВО на Украине одним звонком Путину

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что конфликт на Украине можно завершить с помощью одного телефонного звонка. По его словам, председатель КНР может позвонить президенту России Владимиру Путину, если захочет этого. Стубб также призвал увеличить материальную и политическую помощь Украине.

Стубб заявил, что Китай может призвать Россию к переговорам

Президент Финляндии считает, что Россия находится в зависимости от Китая, и «один телефонный звонок Си Цзиньпина решит этот кризис». По его словам, союзники Украины разочарованы предполагаемой помощью России со стороны Китая: они обвиняют Пекин в том, что тот предоставляет технологии и зачасти для оружия, а также помогает Москве обойти международные торговые отношения.

«Если бы он [Си Цзиньпин] сказал, что пора начинать переговоры о мире, Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора», — сказал Стубб.

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Комментариев МИД Китая по факту заявления Стубба в настоящий момент нет.

Президент Финляндии обращался к Китаю с просьбой повлиять на Россию

В июне Стубб в ходе конференции в Швейцарии заявил, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Тогда он также заявлял, что КНР может сыграть ключевую роль в урегулировании украинской ситуации.

С аналогичным предложением выступала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Китаю стоит использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец ее конфликту с Украиной.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля 2022
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023

В прошлом году Путин уже комментировал заявления о зависимости России от Китая. По его словам, зависимость европейской экономики где-то усиливается гораздо большими темпами, чем российской. Он также опроверг утверждения о том, что Москва создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

      На Восточном определены места под «Старт-1М»

      Борис Джонсон выступил с речью для спасения своей партии от поражения

      Лукашенко подписал закон об амнистии почти 8 тысяч осужденных

      Россияне согласились отказаться от пластиковой посуды

      Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

      Бедные отец и сын разбогатели на 87,5 миллиона рублей и отказались от одного продукта

      Телеведущая рассказала о неприятном туалетном инциденте перед выходом в прямой эфир

      Захарова назвала слова Киева о мире мемами и клише

      Банки в России запасли рекордный объем денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше