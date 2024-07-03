Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком. Как это связано с Китаем?

Президент Финляндии: Си Цзиньпин закончит СВО на Украине одним звонком Путину

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что конфликт на Украине можно завершить с помощью одного телефонного звонка. По его словам, председатель КНР может позвонить президенту России Владимиру Путину, если захочет этого. Стубб также призвал увеличить материальную и политическую помощь Украине.

Стубб заявил, что Китай может призвать Россию к переговорам

Президент Финляндии считает, что Россия находится в зависимости от Китая, и «один телефонный звонок Си Цзиньпина решит этот кризис». По его словам, союзники Украины разочарованы предполагаемой помощью России со стороны Китая: они обвиняют Пекин в том, что тот предоставляет технологии и зачасти для оружия, а также помогает Москве обойти международные торговые отношения.

«Если бы он [Си Цзиньпин] сказал, что пора начинать переговоры о мире, Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора», — сказал Стубб.

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Комментариев МИД Китая по факту заявления Стубба в настоящий момент нет.

Президент Финляндии обращался к Китаю с просьбой повлиять на Россию

В июне Стубб в ходе конференции в Швейцарии заявил, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Тогда он также заявлял, что КНР может сыграть ключевую роль в урегулировании украинской ситуации.

С аналогичным предложением выступала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Китаю стоит использовать «все свое влияние на Россию», чтобы положить конец ее конфликту с Украиной.

В прошлом году Путин уже комментировал заявления о зависимости России от Китая. По его словам, зависимость европейской экономики где-то усиливается гораздо большими темпами, чем российской. Он также опроверг утверждения о том, что Москва создает с Пекином военный союз, который может представлять угрозу для других стран.