Россиянка решила обучить студентов обращению с собаками-поводырями

Студентка Екатерина Кудрина создала проект по обращению с собаками-поводырями

Россиянка Екатерина Кудрина из Ростова-на-Дону решила обучить студентов обращению с собаками-поводырями. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Известно, что девушка создала уникальный проект «Пес — мои глаза», который направлен на развитие инклюзивной культуры и позволяет научить с помощью ее лабрадора Шерлока других студентов работе с собаками-поводырями.

Кудрина рассказала, что в университете с пониманием отнеслись к лабрадору и позволили поселить его в общежитии. «Было неожиданно и приятно, когда в общежитии подошел молодой человек и спросил: "Можно пообщаться с вашей собакой?"», — призналась студентка.

По словам собеседницы издания, во время лекций Шерлок находится под столом и спит до окончания учебного процесса.

«Основная задача нашего с Шерлоком проекта "Пес — мои глаза" — это рассказать и показать, что люди с ограниченными возможностями и инвалидностью тоже полноценные члены общества. Однако помогать незрячему человеку с собакой-поводырем нужно правильно, и когда в коридорах университета слышу, как кто-то говорит, что собаку-поводыря нельзя просто так подойти и погладить, то становится тепло на душе. Значит, мои лекции были полезны», — заключила студентка.

Ранее в российском заповеднике заметили редкого кота. Уточняется, что животное попалось на глаза специалистам на опорном пункте «Онектогин» в 80 километрах от ближайшего населенного пункта Аяна, а позже его поймала фотоловушка, установленная у реки Онектогин.