Ирина Винер призвала принимать победителей Игр БРИКС в вузы без экзаменов

Президент Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер придумала поощрение для победителей Игр БРИКС, проходивших в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

Функционер призвала принимать таких атлетов в вузы по направлениям физкультуры и спорта без вступительных экзаменов. С соответствующим письмом она обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня. Всего на соревнованиях разыгрывались 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвовали около 4,5 тысячи атлетов из более чем 90 стран.

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет. В активе представителей страны 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая медаль.