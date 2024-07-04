Напавшего на главу «Цифровых платформ» оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Медведкина

Московский городской суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Измайловский суд Москвы арестовал Медведкина до 8 августа. Мужчина хотел оспорить это решение, но суд не удовлетворил его жалобу.

9 июня музыкант напал на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга, который не выжил. По одной версии, конфликт между ними мог произойти из-за того, что Щельцин с приятелем приняли Медведкина и его спутницу за закладчиков. По другой — крупный айтишник и медиаменеджер сам начал оскорблять девушку и Медведкин заступился за нее.

