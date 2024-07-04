Отпраздновавшего гол на Евро-2024 жестом националистов футболиста наказали

УЕФА дисквалифицирует футболиста Демирала за жест националистов на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал защитника сборной Турции Мериха Демирала, отпраздновавшего гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. Об этом сообщает Bild.

УЕФА заявил, что провел расследование эпизода. Организация дисквалифицирует футболиста на два матча.

Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала Евро-2024 символом «Серых волков» (движения, в основе идеологии которого лежит пантюркизм — мечта о великой секулярной Турции, которая объединит все «туранские» народности на основе крови — прим. «Ленты.ру»). После этого УЕФА начал расследование в отношении защитника.

3 июля сборная Турции одержала победу над командой Австрии со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Демирал отметился в матче дублем.