Россиянин Тарасенко поменял клуб в НХЛ после победы в Кубке Стэнли

Россиянин Владимир Тарасенко подписал контракт с «Детройт Ред Уингс»

Российский форвард Владимир Тарасенко, выступавший в минувшем сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс», поменял клуб. Об этом сообщается в аккаунте его новой команды «Детройт Ред Уингс» в соцсети X.

Россиянин подписал с «красными крыльями» двухлетний контракт. 32-летний игрок будет получать в «Детройте» 4,75 миллиона долларов за один сезон.

В минувшем сезоне Тарасенко победил в Кубке Стэнли вместе с «Флоридой». Он также брал трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

В НХЛ Тарасенко выступает с 2013 года. Он четырежды участвовал в Матче всех звезд лиги. В составе сборной России форвард в 2015 году завоевал серебро чемпионата мира.