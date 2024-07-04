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21:00, 4 июля 2024Спорт

Велогонщик-рекордсмен из России объяснил смену спортивного гражданства

Выступающий за Израиль велогонщик Яковлев: мне нужны международные турниры
Михаил Яковлев

Михаил Яковлев. Кадр: Витя Кравченко / YouTube

Бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, ныне выступающий за Израиль, в интервью YouTube-каналу журналиста Вити Кравченко объяснил смену спортивного гражданства.

Спортсмен заявил, что ему были необходимы международные турниры. «Я погонялся в России несколько месяцев и уже с головой хватило, одни и те же соперники», — рассказал он. Яковлев подчеркнул, что представлял Федерацию велосипедного спорта России на чемпионатах Европы и мира и завоевывал для них медали, поэтому они были обязаны отпустить его.

Яковлев сменил спортивное гражданство в ноябре 2023 года. Международный олимпийский комитет (МОК) ратифицировал решение без одобрения российской стороны.

Яковлев — рекордсмен мира в гите на 200-метровке с хода. В составе сборной России в 2021 году выиграл бронзу в кейрине на чемпионате мира, а в 2024 году, представляя Израиль, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в спринте.

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      Анастасия Борисова
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