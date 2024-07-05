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18:20, 5 июля 2024Моя страна

Археологи раскрыли рацион древних пермяков

Археологи выяснили, что древние пермяки ели пшеницу и малину

Фото: Ural-66 / Wikimedia

Археологи раскрыли рацион древних пермяков, живших с IX века н.э. по V век н.э. Соответствующий материал публикует журнал «Родина».

По данным издания, исследователи изучили под микроскопом остатки растений из-под земли. Так, ученые осматривали плоды, споры, пыльцу и прочие артефакты, найденные в культурных слоях.

Выяснилось, что жители упомянутого времени выращивали пшеницу и ячмень. Кроме того, они ели плодовые растения, такие как малина, бузина и земляника.

«Долгое время в научной среде превалировало мнение, что в лесной зоне в эпоху раннего железного века земледелие было совсем незначительным, либо отсутствовало вовсе. Наша исследовательская команда опровергла эту идею, выяснив, что земледелие уже существовало в V веке до н.э. и играло второстепенную роль в производящем хозяйстве у местного населения Прикамья», — рассказала магистр биологического и историко-политологического факультета пермского классического университета Елизавета Орлова.

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Среди прочего, эксперты узнали, что древние жители Западного Урала занимались скотоводством и земледелием. При этом землю они обрабатывали костяными или железными мотыгами.

Ранее археологи рассказали про необычную находку мирового значения в Херсонесе. При раскопках нашли необычный артефакт, имеющий мировое значение — античный эталон длины на мраморной плите.

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      Екатерина Ештокина
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