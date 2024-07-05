ФСБ задержала россиянина за призывы к свержению власти

В Кургане задержан мужчина за призывы в социальных сетях к свержению власти

В Кургане задержан 35-летний местный житель за призывы в социальных сетях к свержению власти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использование интернета»). По данным правоохранителей, сейчас фигурант дает признательные показания.

По информации «Ъ», задержанный является активным противников действующей власти в России. Он публиковал в социальных сетях высказывания, оправдывающие террористическую деятельность, а также призывы к насильственной смене государственной власти в стране.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил к четырем годам лишения свободы Виталия Пирогова за призывы к осуществлению террористической деятельности.

