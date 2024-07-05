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13:58, 5 июля 2024Экономика

Названы возможные сроки начала торговой войны Европы и Китая

В Китае заявили, что торговая война между Европой и КНР может начаться в ноябре

Фото: Jason Lee / Reuters

На фоне введения Евросоюзом пошлин в отношении китайских производителей электромобилей торговая война между Китаем и ЕС может начаться уже в ноябре, считает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь. Его комментарий со ссылкой на Global Times приводит ТАСС.

Специалист назвал введение пошлин вполне ожидаемым, поскольку, хотя стороны и начали консультации по этому вопросу, европейцы свою позицию не меняли. По словам эксперта, ЕС теперь предстоит «обосновать свои действия как внутри объединения, так и за его пределами», а результат переговоров, которые будут идти в ближайшие месяцы, определит, перерастет ли противостояние в новую фазу в озвученные сроки.

Он отметил, что целью текущего этапа обсуждений является недопущение усиления напряженности между сторонами.

О решении Еврокомиссии (ЕК) повысить с нынешних десяти процентов до интервала от 17,4 до 37,6 процента от стоимости пошлины на поставки китайских электромобилей в Европу стало известно 4 июля. В МИД Китая заявили, что принятые решения вынуждают страну защищать свои права, в ЕК в свою очередь указали, что консультации с Пекином по электромобилям в последние месяцы стали гораздо интенсивнее, что позволяет надеяться на урегулирование спора на основании переговоров.

Торговая напряженность между Пекином и Брюсселем продолжает нарастать. Ранее Financial Times написала, что Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары, купленные в китайских интернет-магазинах, а также предложит отменить действующий сейчас порог для беспошлинных покупок, составляющий 150 евро.

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      Дмитрий Воронин
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