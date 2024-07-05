Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

The Sun: певица Селин Дион начала тайную подготовку к первому за 4 года концерту

Неизлечимо больная канадская певица Селин Дион готовится к осеннему концерту с живой музыкой в ​​Лас-Вегасе, США. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

Артистка, страдающая от синдрома мышечной скованности, участвует в тайных репетициях, чтобы выступить впервые после четырехлетнего перерыва. По словам собеседника газеты, она планирует исполнить свои хиты на шоу, которое будет длиться 70 минут. При этом уточняется, что, если состояние здоровья Дион ухудшится, концерты отложат.

Подчеркивается, что исполнительница работала со специалистами в течение последних восьми месяцев, чтобы восстановить голос.

Ранее Селин Дион высказалась о возвращении на сцену.

В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее заболевания. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.