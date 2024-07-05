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16:49, 5 июля 2024Бывший СССР

Украинцы рассказали о своем отношении к соглашениям Киева и стран НАТО

КМИС: около трети украинцев назвали бесполезными соглашения по безопасности

Фото: Thomas Peter / Reuters

Около трети жителей Украины (27 процентов) считают бесполезными подписанные Киевом соглашения по безопасности с рядом стран НАТО. Об этом в своем опросе сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом 65 процентов опрошенных считают эти соглашения полезными для укрепления обороноспособности страны, из которых «очень полезными» их назвали 18 процентов, остальные 47 процентов — «скорее полезными».

Однако 51 процент респондентов считают, что страна все равно не получит достаточную поддержку для эффективного противостояния с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали соглашение по безопасности на 10 лет. Согласно ему, в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.

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      Илья Таксюр
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