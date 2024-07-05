Орбан не передал Путину посланий от Зеленского

Ушаков: в ходе встречи Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

В ходе встречи в Москве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Никаких посланий [Орбан] не передавал», — заявил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

5 июля Орбан прилетел в Москву с официальным визитом. В ходе визита премьер провел переговоры с российским лидером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона высоко оценивает стремление Орбана услышать и сопоставить позиции как Киева, так и Москвы по украинскому конфликту.