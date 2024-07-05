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19:02, 5 июля 2024Силовые структуры

Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

На Ставрополье рецидивист убил мужчину и попытался изнасиловать его женщину

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Предгорном округе суд приговорил рецидивиста к 20 годам лишения свободы за то, что на пляже у реки он расправился с 59-летним мужчиной и попытался изнасиловать его 58-летнюю сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник признан виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»), по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»), по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и по статье 158 УК РФ («Кража»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, преступление было совершено 20 августа 2023 года на пляже у реки Дарья. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к отдыхающей там паре и нанес мужчине не менее пяти ударов ножом. От полученных ранений он не выжил. Затем подсудимый попытался изнасиловать 58-летнюю женщину и похитил нож, принадлежащий пострадавшему.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали гражданина Узбекистана, домогавшегося трех несовершеннолетних девочек на пляже.

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      Анна Габай
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