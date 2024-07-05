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11:47, 5 июля 2024Спорт

Роналду оказался под угрозой наказания за скрытую рекламу на Евро-2024

Goal: УЕФА должен оштрафовать Криштиану Роналду за скрытую рекламу на Евро-2024

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался под угрозой наказания за скрытую рекламу на Евро-2024. Об этом сообщает Goal.

По мнению бывшего главы отдела глобального спонсорства Visa и Coca-Cola Рикардо Форта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен оштрафовать Роналду за рекламу фитнес-браслета компании Whoop, амбассадором которой он является.

«Пост [появившийся после встречи 1/8 финала] посвящен матчам УЕФА, в нем используются названия двух национальных сборных, счет и игрок на поле. Они намекают на связь с событием, а это незаконно», — заявил Форт.

Фитнес-устройство отслеживало пульс Роналду во время матча Португалии со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). В посте появились данные о том, что пульс форварда снизился со 170 до 100 ударов в минуту перед его ударом в серии пенальти и вырос до 180, когда Бернарду Силва забил решающий мяч.

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      Дарья Коршунова
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