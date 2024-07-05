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09:32, 5 июля 2024Забота о себе

Россиянам дали совет по выбору безопасной зубной пасты

Стоматолог Блюмкин: индекс абразивности зубной пасты должен быть не выше 40

Фото: Roman Marchenko / Unsplash

При выборе зубной пасты важно обращать внимание на ее состав, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель Стоматологии взаимоотношений Dr.Blumkin Игорь Блюмкин. Совет о том, как выбрать зубную пасту, он дал в беседе с «Лентой.ру».

Блюмкин призвал обращать внимание не на упаковку товара и отзывы в интернете, а на его состав. «Обратите внимание на индекс абразивности. Зубная паста должна эффективно очищать поверхность зубов от налета, но при этом не портить эмаль», — объяснил стоматолог. По его словам, абразивные вещества добавляют в пасты для механической очистки зубов. Чем они крупнее и агрессивнее, тем выше уровень абразивности, а значит, и выше шанс повредить эмаль. Врач рекомендовал выбрать средства с индексом не больше 40.

Также смотрите, чтобы в составе зубной пасты были реминерализирующие комплексы.
Такие вещества, как гидроксиапатит кальция, способны укреплять эмаль, снижать чувствительность зубов и противостоять кариесу

Игорь Блюмкинстоматолог, хирург-имплантолог

Блюмкин добавил, что здоровья полости рта могут быть полезны содержащиеся в зубных пастах экстракты растений: ромашки, шалфея или мяты.

При этом стоматолог предупредил, что пасты с фторидами следует использовать с осторожностью. По его словам, от них лучше воздержаться при некариозных заболеваниях эмали зубов. Кроме того, опасны могут быть средства, содержащие парафины (они негативно влияют на эндокринную систему, лаурилсульфат натрия (он вызывает воспаление слизистой), а также антисептики (при неправильном использовании нарушают микрофлору полости рта).

Доктор также призвал избегать зубных паст с отбеливающими компонентами.

Осветление зубов и подбор средств для этого — важный процесс, который влияет не только на эстетику, но и непосредственно на здоровье ваших зубов. Доверьте это вашему стоматологу

Игорь Блюмкинстоматолог, хирург-имплантолог
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      Наталья Обрядина
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