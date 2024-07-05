Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянин пришел к следователю и избил его и двух росгвардейцев

Baza: житель Люберец избил следователя и двух росгвардейцев в здании СК по МО

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В здании управления Следственного комитета России по Московской области посетитель избил полковника юстиции и двух росгвардейцев, пытавшихся его утихомирить. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, к полковнику, занимающему должность начальника отдела дежурных следователей, на прием утром 2 июля попал 43-летний житель Люберец. В служебном кабинете во время общения между ними произошел конфликт, переросший в драку. На помощь к следователю прибежали росгвардейцы, но мужчина оказал им сопротивление. В ходе потасовки пострадали все четверо ее участников, но больше всех пришедший на прием россиянин — у него множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы.

Тем не менее он задержан, против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

25 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный 19-го отдела полиции был задержан за избиение ногами доставленного в полицейский участок мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

      Депутат рассказал о необходимости принятия критериев подозрительности для SIM-карт

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше