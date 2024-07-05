Россиянин пришел к следователю и избил его и двух росгвардейцев

Baza: житель Люберец избил следователя и двух росгвардейцев в здании СК по МО

В здании управления Следственного комитета России по Московской области посетитель избил полковника юстиции и двух росгвардейцев, пытавшихся его утихомирить. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, к полковнику, занимающему должность начальника отдела дежурных следователей, на прием утром 2 июля попал 43-летний житель Люберец. В служебном кабинете во время общения между ними произошел конфликт, переросший в драку. На помощь к следователю прибежали росгвардейцы, но мужчина оказал им сопротивление. В ходе потасовки пострадали все четверо ее участников, но больше всех пришедший на прием россиянин — у него множественные кровоподтеки, ссадины и ушибы.

Тем не менее он задержан, против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

25 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный 19-го отдела полиции был задержан за избиение ногами доставленного в полицейский участок мужчины.