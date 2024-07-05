Россиянин прыгнул с девятиметровой скалы в море и был найден без признаков жизни

МЧС России: в Приморье мужчина погиб, прыгнув в море со скалы

Россиянин прыгнул в море с девятиметровой скалы на мысе Тобизина в Приморском крае и был найден без признаков жизни спустя сутки, 5 июля. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 27-летнему мужчине не удалось вынырнуть, поскольку его стало уносить в море. Друг попытался помочь, прыгнув следом за ним, однако безуспешно.

Обнаруженное тело водолазы передали полиции.

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