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19:50, 5 июля 2024Путешествия

Россиянин прыгнул с девятиметровой скалы в море и был найден без признаков жизни

МЧС России: в Приморье мужчина погиб, прыгнув в море со скалы

Россиянин прыгнул в море с девятиметровой скалы на мысе Тобизина в Приморском крае и был найден без признаков жизни спустя сутки, 5 июля. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 27-летнему мужчине не удалось вынырнуть, поскольку его стало уносить в море. Друг попытался помочь, прыгнув следом за ним, однако безуспешно.

Обнаруженное тело водолазы передали полиции.

Ранее в Грузии летевшая на парашюте туристка из Кувейта упала на побережье. Падение туристки спровоцировал сильный ветер.

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      Марк Успенский
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