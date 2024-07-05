СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в российском регионе

СК начал доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии

В Бурятии следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой и совершил аварийную посадку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Ранее стало известно, что самолет Ан-2, осуществлявший наблюдение за лесопожарной обстановкой, совершил аварийную посадку вблизи поселка Сосново-Озерское Еравнинского района. На борту Ан-2 находились шесть человек. Информация об их здоровье уточняется. На место происшествия вылетел спасательный борт.