Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 5 июля 2024Силовые структуры

СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в российском регионе

СК начал доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в Бурятии
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бурятии следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с самолетом Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой и совершил аварийную посадку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Ранее стало известно, что самолет Ан-2, осуществлявший наблюдение за лесопожарной обстановкой, совершил аварийную посадку вблизи поселка Сосново-Озерское Еравнинского района. На борту Ан-2 находились шесть человек. Информация об их здоровье уточняется. На место происшествия вылетел спасательный борт.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Невеста вызвала споры в сети из-за строгого дресс-кода для гостей

      Депутат рассказал о необходимости принятия критериев подозрительности для SIM-карт

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше