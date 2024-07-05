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12:39, 5 июля 2024Россия

Сорвавшийся с пятого этажа россиянин выжил и завел беседу с прохожим в ожидании медиков

В Нижнем Новгороде мужчина выжил после падения с пятого этажа

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде мужчина выжил после падения с пятого этажа. В ожидании медиков он общался с находившимися во дворе людьми. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «Нижний №1».

На кадрах полуголый россиянин на протяжении минуты держится руками за карниз на высоте пятого этажа, пытаясь забраться на крышу. Когда у него это не получается, мужчина падает вниз, удар его тела о землю сопровождается характерным звуком.

Затем того же горожанина показывают сидящим на скамейке. Облитый кровью мужчина пытается завязать разговор с прохожим, который решил оказать ему первую помощь. «Не уходи!» — произносит он.

По информации канала, мужчина был пьян. Его госпитализировали с многочисленными переломами.

Ранее в Дагестане мужчина выжил после падения со стометровой высоты. Он находится в салоне сорвавшегося в ущелье автомобиля. ЧП произошло в Докузпаринском районе республики.

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      Алан Босиков
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