Туры в одну из любимых курортных стран россиян внезапно подешевели

Туры в Индонезию подешевели на четыре процента на фоне падения рупии

Отдых в Индонезии внезапно подешевел на фоне падения рупии. О снижении цен на туры в одну из любимых курортных стран россиян сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что индонезийская рупия ослабла по отношению к другим мировым валютам. Если в конце декабря прошлого года один доллар стоил 15,4 тысячи рупий, то к концу июня курс упал до 16,4 тысячи.

В результате с 1 июля путевки в Индонезию подешевели в среднем на четыре процента. По данным оператора «Русский экспресс», недельный отдых на Бали в середине лета обойдется в 108 тысяч рублей за одного. В пакет включены перелет и размещение в отеле с завтраками.

Власти Бали сообщали, что будут без колебаний наказывать иностранных туристов за нарушение законов страны. Они также планируют усилить присутствие сил безопасности на острове.