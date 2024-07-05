Украина вновь попыталась атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного БПЛА в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российский регион. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, около 13:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

До этого ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника около 10:50 утра. Еще один дрон средства ПВО сбили около 9:00.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь с 4 на 5 июля Украина запустила по российским регионам 50 беспилотников. Из них в Запорожской области сбили 26 дронов, в Ростовской — 10, в Краснодарском крае — 14.