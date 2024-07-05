Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:28, 5 июля 2024Россия

Украина вновь попыталась атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного БПЛА в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российский регион. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, около 13:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

До этого ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника около 10:50 утра. Еще один дрон средства ПВО сбили около 9:00.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь с 4 на 5 июля Украина запустила по российским регионам 50 беспилотников. Из них в Запорожской области сбили 26 дронов, в Ростовской — 10, в Краснодарском крае — 14.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Москву

      Названы лучшие регионы России для любителей экстрима

      На Украине обвинили Орбана в поездке в Москву без согласования с Киевом

      Диетолог дала советы по употреблению воды

      В Кремле оценили желание Орбана услышать позиции России и Украины

      Китай разработает 50 стандартов ИИ

      Гигантское растение-мутант напугало россиян

      Начато расследование из-за отравления водой жителей российского города

      Туристка отправилась на пляж Бали с подругой и осталась обворованной с разбитой головой

      Дочь российского участника СВО почти полгода не получала выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше