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13:07, 5 июля 2024Бывший СССР

В МИД заявили о массовых ударах Киева по гражданским объектам после разрешения Запада

Мирошник: после разрешения Запада Киев наносит удары по гражданским объектам

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово наносить удары по гражданским объектам после разрешения Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«После выделения США дополнительного вооружения украинским боевикам, в том числе дальнобойных и высокоточных ракет, и официального разрешения их применять по российским регионам, они были массово, с большим количеством жертв, использованы для нанесения удара», — отметил Мирошник.

По словам представителя МИД России, ВСУ атаковали жилые многоэтажные дома, места массового посещения, а также объекты инфраструктуры.

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      Екатерина Грищенко
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