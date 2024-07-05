В России резко выросло производство вина

Росалкогольтабакконтроль: производство игристых вин в России выросло на 28,9 %

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы производства игристых (шампанских) вин выросли на 28,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 6,1 миллиона декалитров (дал). О резком наращивании выпуска одного вида алкоголя в РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За этот период заметно увеличилось и производство тихих вин (плюс 12,6 процента, до 15,7 миллиона дал). В свою очередь, объемы выпуска ликерных вин выросли в 1,7 раза и составили 713,5 тысячи дал, уточнили в ведомстве.

Производство крепких видов алкоголя в стране также продемонстрировало рост. Так, объем выпуска водки в январе-июне увеличился на 5,9 процента в годовом выражении, до 35,2 миллиона дал, а розлив коньяка в стране вырос на 13,3 процента, до 4,2 миллиона дал.

В целом производство алкогольных напитков крепостью выше 9 градусов в России за этот период времени увеличилось 10,5 процента, до 51,7 миллиона дал. В свою очередь, выпуск слабоалкогольной продукции в первом полугодии вырос на 7,7 процента, до 8,6 миллиона дал.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили о резком росте продаж ликерных и игристых вин в России по итогам января-июня. Реализация первых в годовом выражении увеличилась на 73,3 процента, до 714 тысяч декалитров, вторых — на 28,9 процента, до 6,08 миллиона дал. Кроме того, за этот период времени на 12,6 процента выросли продажи виноградных вин — до 15,714 миллиона декалитров.