В российском регионе по факту вынужденной посадки самолета возбудили дело

В Бурятии следователи завели дело по факту вынужденной посадки самолета Ан-2

В Бурятии следователи завели уголовное дело по факту вынужденной посадки самолета Ан-2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

5 июля самолет Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой в Бурятии, совершил аварийную посадку. В результате самолет получил повреждения, причинившие имущественный ущерб собственнику. Члены экипажа воздушного судна доставлены в больницу.