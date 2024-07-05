Восемь человек отравились угарным газом в регионе России

В Махачкале восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом. Об этом сообщила Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале.

По ее информации, пятеро из пострадавших — дети. Всех отравившихся угарным газом доставили в медицинские учреждения, подробностей об их состоянии не приводится.

Источник РИА Новости в экстренных службах, в свою очередь, уточнил, что угарным газом отравились члены одной семьи и гости, пришедшие к ним домой.

Ранее в Волгограде три человека отравились угарным газом. Пострадавшими оказались две женщины и шестилетний ребенок, их госпитализировали.