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09:56, 5 июля 2024Россия

Восемь человек отравились угарным газом в регионе России

В Махачкале восемь человек, среди которых пять детей, отравились угарным газом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом. Об этом сообщила Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале.

По ее информации, пятеро из пострадавших — дети. Всех отравившихся угарным газом доставили в медицинские учреждения, подробностей об их состоянии не приводится.

Источник РИА Новости в экстренных службах, в свою очередь, уточнил, что угарным газом отравились члены одной семьи и гости, пришедшие к ним домой.

Ранее в Волгограде три человека отравились угарным газом. Пострадавшими оказались две женщины и шестилетний ребенок, их госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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