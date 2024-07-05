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12:47, 5 июля 2024Бывший СССР

Запад обвинили в игнорировании украинских узников совести

Мирошник заявил о тысячах инакомыслящих в украинских застенках

Фото: Thomas Peter / Reuters

В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, но западные правозащитные организации не интересуются их судьбой. Об этом заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По словам Мирошника, в тюрьмах на Украине находятся тысячи и тысячи узников совести. «При этом ни судьба потерпевших, пострадавших от рук украинских боевиков российских журналистов, ни судьба украинских журналистов, позволивших себе выступить против диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского, никого в "цивилизованных" правозащитных кругах не интересует», — заявил он.

Западные лидеры, по его словам, закрывают глаза на любые преступления украинской власти.

Ранее Мирошник заявил, что Россия готова принимать участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

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      Алевтина Запольская
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