Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

Адвокат блогера Блиновской закончила ознакомление с делом о неуплате налогов

Защита завершила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, по которому проходит «королева марафонов», блогер Елена Блиновская. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова.

Она напомнила, что ее клиентка ранее уже изучила все 46 томов дела.

Адвокат пояснила, что вскоре дело будет передано в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение, после чего начнется суд над Блиновской. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Блогерша будет находиться в СИЗО до 26 июля. Позднее апелляционный суд признал это решение законным.

