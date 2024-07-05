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15:29, 5 июля 2024Силовые структуры

Заведено дело после избиения двумя иностранцами россиянина

В Мытищах следователи завели дело после избиения двумя иностранцами мужчины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В подмосковных Мытищах следователи завели уголовное дело по факту избиения двумя иностранцами местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Сейчас правоохранители ищут участников конфликта и устанавливают все обстоятельства инцидента.

По версии следствия, в июле 2024 года во дворе жилого дома двое иностранных граждан избили местного жителя. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший сделал замечание их детям, которые играли на парковке и задевали автомобили жителей этой улицы.

Ранее в Мытищах приезжие жестоко избили местных подростков.

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      Варвара Митина
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