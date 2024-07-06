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06:00, 6 июля 2024Мир

Предсказано развитие отношений России и Великобритании при новом премьере

Политолог Ордуханян: отношения с Великобританией при Стармере не улучшатся
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Toby Melville / Reuters

Отношения России и Великобритании при новом премьер-министре Кире Стармере вряд ли ждет улучшение, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Рафаэль Ордуханян. Он напомнил, что премьер уже одобрил ежегодную помощь Киеву в размере трех миллиардов фунтов стерлингов.

Стармер, как считает Ордуханян, продолжит линию своего предшественника Риши Сунака в вопросе конфронтации с Россией и поддержки Украины.

«У них немного расходятся мнения только по поводу Брексита. Лейбористы более лояльны, хотят дополнительных связей с Евросоюзом. В остальном — ничего не изменится, — сказал политолог. — В Великобритании партия от партии мало чем отличаются».

Внутри страны, по мнению собеседника «Ленты.ру», тоже не произойдет особенных изменений ни в политической, ни в экономической жизни общества.

«Что касается помощи Киеву, поставок оружия, то Стармер уже сказал, что одобряет ежегодную помощь Киеву в размер трех миллиардов фунтов в качестве субсидий. Да и Сунак, когда уходил, говорил, что полностью консолидирован с лейбористами относительно поддержки Украины», — заключил Ордуханян.

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Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III.

5 июля Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала победу на выборах в британский парламент.

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