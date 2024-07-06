Российский биатлонист сравнил эмоции от выступления на внутренних и международных стартах

Серохвостов: эмоции от внутренних и международных стартов несравнимые

Российский биатлонист Даниил Серохвостов сравнил эмоции от выступления на внутренних и международных стартах. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, после побед на Кубке Содружества, Кубке и чемпионате России эмоции проходят уже через полчаса. «Когда мы были на Кубке мира, вкус победы в эстафетах и попадание в десятку в личных гонках ни с чем не сравнить. Тебя штырит еще несколько дней от этого», — отметил Серохвостов.

В апреле исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал об особенностях проведения этапа Кубка Содружества в Мурманске. По его словам, трассы там лучше, чем в Норвегии.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.