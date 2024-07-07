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17:21, 7 июля 2024Спорт

Аршавин сравнил Головина с собой

Аршавин заявил, что он сильнее хавбека «Монако» Головина в мышлении

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил с собой полузащитника «Монако» Александра Головина. Его слова приводит «Советский спорт».

Аршавин заявил, что он сильнее Головина. «В мышлении и быстроте принятия решений его превосхожу», — объяснил экс-футболист свою позицию.

В настоящее время Головин остается самым дорогим российским футболистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 30 миллионов евро.

Россиянина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон-2023/2024. Он был удостоен званий в сентябре, октябре, ноябре и марте. Всего за сезон Головин забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах Лиги 1.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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