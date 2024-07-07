Более 300 тысяч немецких фанатов захотели переигровки четвертьфинала Евро-2024

Более 300 тысяч немцев захотели переиграть четвертьфинал Евро-2024 с Испанией

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию о переигровке четвертьфинального матча чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Германии проиграла Испании. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По мнению фанатов, главный судья встречи Энтони Тейлор допустил многочисленные ошибочные решения. В частности, на 106-й минуте не назначил пенальти, когда атакующий полузащитник немцев Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику соперника Марку Кукурелье.

Германия проиграла Испании 5 июля. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в концовке второго овертайма испанцы забили решающий мяч.

В полуфинале испанцы встретятся со сборной Франции. Матч пройдет 9 июля.