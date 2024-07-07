Экс-глава Сергокалинского района Дагестана побывал дома после ареста

Экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между арестом и задержанием

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, но уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», — заявил собеседник агентства.

Омаров был задержан ночью в субботу, 6 июля, в своем доме в селе Сергокала. Его увезли в Махачкалу. Сообщалось, что он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве.

Омаров, который является отцом ликвидированных в Дагестане террористов, отбыл 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство и 5 июля вышел на свободу. Во время допроса Омаров признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.

