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16:47, 7 июля 2024Спорт

Эрдоган назвал наказанием всей турецкой нации решение УЕФА

Эрдоган назвал наказанием турков дисквалификацию футболиста Демирала УЕФА

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал дисквалификацию защитника национальной команды Мериха Демирала за показанный на чемпионате Европы 2024 года жест националистов. Его слова приводит Anadolu.

Эрдоган назвал наказанием для всей турецкой нации решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же», — добавил он.

Ранее стало известно, что УЕФА принял решение о дисквалификации Демирала на два матча Евро. Он пропустит четвертьфинальную встречу против Нидерландов, а также, в случае прохода в следующий этап, полуфинал турнира.

Демирал отпраздновал второй гол в ворота Австрии в 1/8 финала Евро жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистам. Встреча завершилась победой Турции со счетом 2:1.

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      Анастасия Борисова
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