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02:28, 7 июля 2024Спорт

Эрдоган зашел в раздевалку к турецким футболистам и утешил их

Президент Эрдоган зашел в раздевалку к футболистам сборной Турции и утешил их

Фото: AK Parti / Х

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утешил футболистов сборной страны, зайдя к ним в раздевалку после матча с Нидерландами на Евро-2024. Об этом сообщила правящая «Партия справедливости и развития» в соцсети Х.

«Господин президент встретился с футболистами в раздевалке после матча», — говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, как Эрдоган пожал руку и дисквалифицированному за националистический жест футболисту Мериху Демиралу.

Эрдоган прибыл в Берлин, чтобы посмотреть футбольный матч между сборными Турции и Нидерландов. Голландцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в полуфинал.

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      Марина Совина
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