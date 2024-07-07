Эрдоган зашел в раздевалку к турецким футболистам и утешил их

Президент Эрдоган зашел в раздевалку к футболистам сборной Турции и утешил их

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утешил футболистов сборной страны, зайдя к ним в раздевалку после матча с Нидерландами на Евро-2024. Об этом сообщила правящая «Партия справедливости и развития» в соцсети Х.

«Господин президент встретился с футболистами в раздевалке после матча», — говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, как Эрдоган пожал руку и дисквалифицированному за националистический жест футболисту Мериху Демиралу.

Эрдоган прибыл в Берлин, чтобы посмотреть футбольный матч между сборными Турции и Нидерландов. Голландцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в полуфинал.