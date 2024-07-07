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12:52, 7 июля 2024Спорт

Французский политик восхитился отказом российских борцов от Олимпиады-2024

Лидер партии «Патриоты» Филиппо восхитился отказом российских борцов от Игр-2024
Флориан Филипп

Флориан Филипп. Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в сети X оценил отказ российских борцов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Французский политик восхитился решением спортсменов. «Браво российским атлетам», — написал он. Филиппо добавил, что бойкот является хорошим ответом на политизацию Олимпийских игр.

Ранее Федерация спортивной борьбы России объяснила отказ представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Об отказе российских борцов от участия в Играх-2024 стало известно 6 июля. На Игры были приглашены десять представителей этого вида спорта из России, семерых из них Национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины потребовали отстранить от соревнований.

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      Анастасия Борисова
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