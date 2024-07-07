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19:02, 7 июля 2024Спорт

Хэмилтон выиграл в «Формуле-1» впервые с 2021 года

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 52 кругов гонки на трассе Сильверстоуне Хэмилтон финишировал первым. Семикратный чемпион «Формулы-1» выиграл впервые с 2021 года, когда показал лучший результат на Гран-при Саудовской Аравии.

Второе место в гонке занял действующий чемпион мира, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших еще один британец — Ландо Норрис из McLaren.

1 февраля стало известно о переходе Хэмилтона из Mercedes в Ferrari. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Британский пилот представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван Хэмилтоном вместе с McLaren.

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      Дарья Коршунова
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