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23:07, 7 июля 2024Мир

Муж Харрис заболел COVID-19 после появления на публике с Байденом

Муж Харрис сдал положительный тест на COVID-19 после появления с Байденом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заболел COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эмхоффа.

Согласно пресс-релизу, супруг Харрис сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него «проявились умеренные симптомы». Тест самой вице-президента оказался отрицательным.

За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи.

Ранее Джо Байден оценил состояние своего здоровья. Президент США заявил, что не считает себя немощным.

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      Марина Совина
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