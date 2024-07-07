Муж Харрис заболел COVID-19 после появления на публике с Байденом

Муж Харрис сдал положительный тест на COVID-19 после появления с Байденом

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заболел COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эмхоффа.

Согласно пресс-релизу, супруг Харрис сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него «проявились умеренные симптомы». Тест самой вице-президента оказался отрицательным.

За два дня до выявления болезни Эмхофф и Харрис наблюдали за салютом по случаю Дня независимости США на балконе Белого дома рядом с Байденом и членами его семьи.

Ранее Джо Байден оценил состояние своего здоровья. Президент США заявил, что не считает себя немощным.

