В Госдуме ответили на требование Украины к МОК отстранить российских атлетов от Олимпиады

Депутат Журова: Украина будет придираться к российским атлетам на Олимпиаде

Киев будет искать любые способы, чтобы навредить российским спортсменам на Олимпиаде-2024 в Париже, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она ответила на требование украинских спортивных властей к Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить девятерых атлетов от Игр.

«Что они дойдут до абсурда, у меня сомнений не было. Они будут пытаться прицепиться к любой возможности, любые доводы привести, тем более им дали такое поручение. Они сейчас будут придираться ко всему, это однозначно, а уж как МОК это примет — это вопрос», — сказала депутат.

Национальной олимпийский комитет (НОК) Украины и министерство спорта страны потребовали от МОК аннулировать приглашения на соревнования в Париже для девяти российских и белорусских спортсменов. Там считают, что они не могут выступать даже под нейтральным флагом, потому что не отвечают необходимым для этого требованиям.

Украинская сторона утверждает, что эти атлеты поддерживают СВО и политику президента России Владимира Путина. В качестве доказательств Киев привел следующие аргументы: лайки спортсменов в соцсетях под фотографиями с символом Z, их публикации на политические темы, а также участие в мероприятиях, которые Киев считает пропагандистскими.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Первый список участников опубликовали 15 июня, он регулярно обновляется.