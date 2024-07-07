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17:39, 7 июля 2024Россия

В Москве спрогнозировали грозовые дожди и залповые ливни

«Фобос»: в Москве ожидаются грозовые дожди и залповые ливни
СюжетУраган в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве ожидаются грозовые дожди и залповые ливни. Прогноз на следующую неделю составил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Как спрогнозировал Тишковец, преимущественно ожидается солнечная и сухая погода — в начале недели будет плюс 10-15 градусов утром и плюс 24-29 градусов днем. При этом 9 июля в столице пройдут грозовые дожди, а 14 июля — залповые ливни высокой интенсивности. Так на погоду в Москве окажет влияние субтропический океанический антициклон азорского происхождения.

«К концу будней части недели, в условиях малооблачной погоды, по ночам температура повысится до плюс 10-15, в середине дня до плюс 25-30. Такой температурный фон превышает на 3-6 градусов климатическую норму, положенную на макушку лета», — отметил Тишковец, уточнив, что рекордов по жаркой температуре не ожидается.

5 июля на Москву и Московскую область обрушился ураган «Орхан» — в регионе наблюдались ливни, грозы и град. Из-за непогоды в отдельных районах повалило деревья — одно из них придавило мужчину, его не удалось спасти, второе — повредило дом. В Подмосковье также заметили смерч.

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      Елена Торубарова
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