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16:18, 7 июля 2024Наука и техника

В Нью-Йорке из городского бюджета закупили видеоигры для заключенных

NYP: власти Нью-Йорка закупили видеоигры для заключенных на 59 тысяч долларов

Фото: Business Wire / AP

Департамент исправительных учреждений Нью-Йорка закупил 1247 игр для PlayStation 4 и 5 для заключенных. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным издания, в числе купленных городскими властями видеоигр оказались Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также спортивные симуляторы Madden NFL 24 и NBA 2K24. Общая стоимость покупок составила 59,26 тысячи долларов (примерно 5,2 миллиона рублей), которые выделили из бюджета Нью-Йорка.

Сообщается, что такое решение было принято ради улучшения дисциплины в тюрьмах и снижения уровня нарушений, особенно среди молодых заключенных. Так, доступ к видеоиграм планируется давать только тем заключенным, которые ведут себя благопристойно.

При этом ряд местных жителей и бывших сотрудников тюрем раскритиковали данную инициативу. По их словам, бюджетные средства стоило направить на более важные нужды, такие как система кондиционирования для заключенных и персонала исправительных учреждений. Осудил покупку видеоигр и глава Ассоциации добровольцев исправительных учреждений Бенни Боскио, который заявил, что средства должны тратиться на самое необходимое.

Ранее газета The Sun сообщила, что ученые со всего мира не смогли найти уверенной связи между увлечением видеоиграми и высоким уровнем безработицы. Журналисты британского таблоида заметили, что видеоигры часто обвиняют в высоком уровне безработицы среди молодежи.

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      Александр Курбатов
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