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04:30, 31 мая 2024Наука и техника

Ученые не нашли связи между видеоиграми и бездельем

The Sun: ученые не смогли доказать, что видеоигры влияют на безработицу

Фото: Unsplash

Ученые со всего мира не смогли найти уверенной связи между увлечением видеоиграми и высоким уровнем безработицы. Об этом сообщает газета The Sun.

Журналисты британского таблоида заметили, что видеоигры часто обвиняют в высоком уровне безработицы среди молодежи. В частности, министр труда и пенсий Великобритании Мел Страйд заявлял, что 900 тысяч молодых людей в стране не получили образование, потому что увлекаются играми. Авторы The Sun проанализировали научные работы и заявили, что крепкая связь между играми и бездельем — стереотип.

Так, в 2022 году исследователи Оксфордского университета заявили, что увлеченные видеоиграми молодые люди не заметили негативного влияния на свое психическое благополучие. В том же году ученые Университета Флориды доказали, что безработные используют игры как форму бегства от реальности, однако есть и те, кому увлечение видеоиграми помогло отвлечься от проблем и повысить благосостояние.

В 2022 году специалисты Университетом Сассекса заявили, что в играх люди развивали надпрофессиональные навыки (soft skills). Таким образом, игры не только не мешали профессиональной деятельности, но даже положительно влияли на нее. Также исследования доказывают, что игры в период безработицы могут привести к улучшению психического благополучия.

Ранее исследователи XYZ School рассказали, что российские пираты скачали за первый квартал 2024 года игры на десятки миллиардов рублей. В среднем каждый «пират» загрузил видеоигр на 6800 рублей.

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      Андрей Ставицкий
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