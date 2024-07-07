Велогонщика оштрафовали за поцелуй на «Тур де Франс»

Велогонщика Жюльена Бернара оштрафовали за поцелуй с женой на «Тур де Франс»

Французского велогонщика Жюльена Бернара из команды Lidl-Trek оштрафовали за поцелуй во время седьмого этапа многодневки «Тур де Франс». Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По информации источника, маршрут этапа проходил недалеко от дома спортсмена, поэтому друзья и родственники вышли поддержать его к трассе. Когда гонщик преодолел подъем, друзья выбежали к нему с табличками со словами поддержки, а жена поцеловала Бернара.

За это гонщик был оштрафован на 200 швейцарских франков (примерно 205 евро). Его обвинили в неподобающем поведении во время гонки и нанесении ущерба имиджу спорта. Велогонщик извинился за свой поступок. «Ради таких моментов я готов платить штраф хоть каждый день», — заявил он.

Во время награждения чемпионата мира 2023 года бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер в губы. После этого прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.