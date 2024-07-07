Захарова оценила отказ российских спортсменов от участия в Олимпиаде

Захарова: решение об участии или неучастии в ОИ принимают спортсмены и ведомства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила отказ российских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова заявила, что решение об участии или неучастии в ОИ принимают спортсмены и ведомства, которые профессионально этим занимаются. «Я скажу свое личное, частное мнение. Мне хочется надеяться, что свое участие — медали, достижения, рекорды — те, кто поедет на Олимпиаду, и свое неучастие, добровольное или вынужденное, наши спортсмены посвятят тем ребятам, которые сейчас на передовой. И тем, кто в тылу сопровождает ребят на передовой», — поделилась она.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Участие в турнире подтвердили отдельные представители тенниса, велогонок, прыжков на батуте, гребли на байдарках и каноэ и плавания.

Часть приглашенных спортсменов отказались от участия в Играх. Такое решение приняли борцы и дзюдоисты.