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19:20, 8 июля 2024Силовые структуры

Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» заключили под стражу

В Москве суд арестовал двух мигрантов за изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»
Начало событий в новости По факту изнасилования тремя мигрантами сотрудницы «Матч ТВ» завели уголовное дело

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы арестовал двух мигрантов по обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б.С. и Ортикбоева М.Р., которым предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Они отправлены в СИЗО на два месяца до 6 сентября.

По делу проходят трое граждан Узбекистана. Один из них был задержан при попытке сбежать из страны.

Ночью 6 июля рядом с телецентром «Останкино» на сотрудницу «Матч ТВ», которая вышла с работы, напали трое приехавших в Москву на заработки мигрантов в возрасте 22, 24 и 25 лет и изнасиловали ее. На случившееся отреагировал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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