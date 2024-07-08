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22:00, 8 июля 2024Россия

Мишустин распорядился создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Основными целями деятельности, согласно поручению премьера, станет осуществление программ высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научной деятельности в интересах обороны.

В документе уточняется, что предельная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит шесть тысяч человек.

Ранее Мишустин сообщил о подписании соглашения по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. По словам главы правительства, таким образом был дан старт работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров.

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      Марина Совина
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