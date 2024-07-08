Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине

НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса. О будущем страны высказался ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Как пишет западный журналист, «мир пугает НАТО больше, чем война». По его мнению, именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после распада СССР.

«И именно поэтому мира на Украине будут избегать любой ценой», — заключил Боуз.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не давал обещаний принять Украину в Североатлантический альянс через 10 лет.

При этом ранее он выразил надежду, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО.

Ранее источники сообщили, что страны НАТО все еще не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в альянсе в итоговом документе саммита, при этом не называя конкретных сроков.