Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

Олимпийская чемпионка Привалова: принципиально не буду смотреть Игры в Париже

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова сделала категоричное заявление об Играх в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

«Как человеку, посвятившему легкой атлетике всю свою жизнь, мне было бы очень интересно посмотреть олимпийские соревнования. Но я решила для себя, что принципиально не буду этого делать», — рассказала Привалова. Она объяснила это решение отсутствием на турнире россиян и добавила, что при этом ознакомится с результатами соревнований.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Легкоатлеты из России пропустят турнир.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено.