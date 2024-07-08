Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
Сегодня
13:00 (Мск)
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Црвена Звезда
Winline Летний Кубок РПЛ
Викингур Р
Завтра
21:45 (Мск)
Шэмрок Роверс
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виртус
Завтра
22:00 (Мск)
Стяуа
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/2 финала
11:30, 8 июля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка сделала категоричное заявление об Играх в Париже

Олимпийская чемпионка Привалова: принципиально не буду смотреть Игры в Париже

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова сделала категоричное заявление об Играх в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

«Как человеку, посвятившему легкой атлетике всю свою жизнь, мне было бы очень интересно посмотреть олимпийские соревнования. Но я решила для себя, что принципиально не буду этого делать», — рассказала Привалова. Она объяснила это решение отсутствием на турнире россиян и добавила, что при этом ознакомится с результатами соревнований.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Легкоатлеты из России пропустят турнир.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Защита генерала Попова заявила об утечке секретных данных из России на Украину. Как это может повлиять на его дело?

      Telegram оштрафовали в России

      Звезда «Короны» появилась на премьере фильма в чулках и мини-платье

      В Венгрии высказались по плану мира между Россией и Украиной

      В Киеве сообщили о взрывах и пожаре на территории военного завода «Артем»

      В российском регионе вернувшийся с СВО боец на глазах у детей устроил поножовщину

      Китай построит самую мощную в мире электростанцию

      Орбан заявил о непобедимости России

      Безногого бойца ЧВК «Вагнер» нашли живущим на улице в российском регионе

      В смартфонах Xiaomi разрешат отключить рекламу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше