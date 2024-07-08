Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:05, 8 июля 2024Ценности

Популярная певица снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @jadethirlwall

Экс-участница Little Mix Джейд Феруолл приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Beat Magazine. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярная 31-летняя певица снялась в прозрачном белом платье, отказавшись при этом от бюстгальтера. На другой фотографии она позировала без нижнего белья в платье-кольчуге. Таким образом знаменитость объявила о скором выходе нового сингла Angel Of My Dreams.

Little Mix — музыкальная группа, созданная в 2011 году. В ее состав входят четыре участницы: Джейд Феруолл, Перри Эдвардс, Джеси Нельсон и Ли-Энн Пиннок. Коллектив стал победителем восьмого сезона британского шоу X Factor.

В июне актриса Настасья Самбурская снялась в расстегнутом оверсайз-пиджаке без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали наемника ВСУ. Он вел YouTube-канал и отправился на «сафари на русских» ради контента

      ВСУ попытались атаковать беспилотниками два российских региона

      ФСБ задержала россиянина за участие в террористической организации «Артподготовка»

      Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам

      Популярная певица снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

      Объяснена одержимость некоторых людей необычным секс-фетишем

      Стало известно возможное новое место работы многолетнего заместителя Шойгу

      Орбан выложил необычный видеоролик с Путиным по итогам визита в Москву

      Еще в одном российском регионе разрешат убивать бродячих животных

      На Западе обрадовались победе левых на выборах во Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше