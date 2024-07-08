Популярная певица снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Экс-участница Little Mix Джейд Феруолл приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Beat Magazine. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Популярная 31-летняя певица снялась в прозрачном белом платье, отказавшись при этом от бюстгальтера. На другой фотографии она позировала без нижнего белья в платье-кольчуге. Таким образом знаменитость объявила о скором выходе нового сингла Angel Of My Dreams.

Little Mix — музыкальная группа, созданная в 2011 году. В ее состав входят четыре участницы: Джейд Феруолл, Перри Эдвардс, Джеси Нельсон и Ли-Энн Пиннок. Коллектив стал победителем восьмого сезона британского шоу X Factor.

В июне актриса Настасья Самбурская снялась в расстегнутом оверсайз-пиджаке без бюстгальтера.